Chiavari, fiera Sant’Antonio: cambio servizio bus Amt

Fiera di Sant’Antonio a Chiavari: Variazioni al servizio bus Amt da venerdì 19 a domenica 21 gennaio.

Il servizio bus Amt dalle 20.00 di venerdì 19 gennaio a domenica 21 gennaio, il servizio bus di linea subirà le seguenti variazioni di percorso all’interno del comune di Chiavari.

Le linee provenienti da Carasco, giunte all’altezza di piazza Sanfront, percorreranno viale Kassman, viale Marconi, corso De Michiel e corso Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso. Stesse modifiche al percorso inverso.

Le linee provenienti da Leivi e da piazzale Rocca, giunte alla rotonda di via Devoto / via Piacenza svolteranno in via Piacenza e proseguiranno per Piazza Sanfront, viale Kassman, viale Marconi, corso De Michiel, corso Assarotti dove riprenderanno il regolare percorso. Stesse modifiche al percorso inverso.

Le linee provenienti da Lavagna corso Buenos Aires:

giunte al ponte sul fiume Entella, percorreranno viale Marconi e proseguiranno in corso De Michiel e corso Assarotti, dove riprenderanno il regolare percorso. Stesse modifiche al percorso inverso.

Il capolinea di piazza Roma delle linee 902. 801, 802, 806, 810, 821. Linea 828 e 868 verrà provvisoriamente spostato in viale Marconi. (Sulla rampa del cavalcavia difronte distributore di benzina ENI). Le fermate provvisorie, verranno posizionate lungo i percorsi alternativi , qualora necessarie. ABov.