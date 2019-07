Samp, tutti gli appuntamenti del ritiro di Ponte di Legno

Non solo corse, lezioni tattiche e partitelle. La Sampdoria ha iniziato la sua quinta preparazione estiva consecutiva in Alta Valle Camonica e ha programmato con le istituzioni locali due appuntamenti extra per rendere ancora più piacevole il soggiorno dei suoi tifosi.

Ponte di Legno. Venerdì 19 luglio andrà in scena la presentazione della rosa blucerchiata al gran completo. Tra video, quiz e interviste, il via in piazza XXVII Settembre, cuore di Ponte di Legno, è fissato alle ore 21.00.

Temù. Venerdì 26 luglio invece, sempre alle ore 21.00, mister Eusebio Di Francesco sarà ospitato in piazza Pellegrinaggio in Adamello, a Temù, per un saluto di fine ritiro.

Village. Per tutta la permanenza della squadra, accanto al campo d’allenamento del centro sportivo di Temù, sarà inoltre attivo un coloratissimo Samp Village con merchandising ufficiale, spazio giochi e attività per grandi e piccini.