Samp, tegola per Pirlo: infortunio serio per Alex Ferrari

Brutto infortunio per il difensore della Samp Alex Ferrari: non si tratterebbe di una semplice botta la ginocchio destro.

Stando infatti a quanto riportato da Telenord, per il difensore della Sampdoria la questione sarebbe ancora più complicata.

Non nuovo a problemi fisici del genere, non appena ha lasciato il campo d’allenamento blucerchiato lo staff medico di Andrea Pirlo ha immediatamente sottoposto Ferrari ad un controllo di routine ha dato risultati insperati e che spezzano le gambe al tecnico della Sampdoria. Per il difensore italiano, infatti, si teme un interessamento del legamento collaterale, che rischierebbe di tenere lontano il giocatore dai campi per gran parte della stagione.