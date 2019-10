Un sogno durato una notte: Rudi Garcia non sarà il nuovo allenatore della Samp.

La volata sarà a quattro con De Biasi, Iachini, Ranieri e Di Biagio ma la sensazione è che saranno i primi due a giocarsi realmente il posto.

Ieri c’è stato anche un contatto diretto tra il ds blucerchiato Osti e l’ex Roma Rudi Garcia. Un colloquio che però non ha portato a sviluppi concreti, con i dirigenti doriani che dunque tengono in piedi le candidature di De Biasi, Di Biagio, Iachini e Ranieri: l’obiettivo della società blucerchiata è quello di trovare un motivatore per rilanciare un gruppo in difficoltà caratteriale oltre che tecnica.