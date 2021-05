Samp-Spezia, i numeri del derby del Ferraris

Samp-Spezia giocata con numeri e statistiche di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Questo sarà il secondo confronto tra Sampdoria e Spezia considerando Serie A, Serie B e Coppa Italia: all’andata si imposero gli Aquilotti

per 2-1.

Questo sarà il 78º derby ligure per la Sampdoria in Serie A: finora nelle sfide contro Genoa e Spezia ha ottenuto 29 successi, 29 pareggi

e 19 sconfitte.

Spezia-Sampdoria sarà il 94° incrocio tra due formazioni liguri nella storia della Serie A a girone unico: la squadra ospitante ha vinto

solo quattro di queste ultime 20 sfide (6N, 10P).

Scontri diretti

0/0/1 V / N / P 1/0/0

1-2 Gol fatti – subiti 2-1

P Ultime cinque sfide V

Ultima partita: 11/01/2021 – Spezia – Sampdoria 2-1 (1-1)

STATO DI FORMA

La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro squadre liguri (2N, 2P), dopo aver ottenuto cinque

successi nelle precedenti sette (2N).

La Sampdoria ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato e non fa meglio da gennaio 2019 (quattro successi interni di fila

con Marco Giampaolo in panchina).

Lo Spezia ha subito gol in tutte le ultime 13 giornate di campionato: solo il Crotone (23) ha una striscia aperta piú lunga di partite senza

clean sheet nella Serie A in corso.

Lo Spezia ha conquistato un solo punto fuori casa nelle ultime sette partite (1-1 vs Verona) dopo averne raccolti sette nelle prime

quattro trasferte nel 2021 in Serie A (2V, 1N, 1P).

STATISTICHE GENERALI

Nelle partite casalinghe solo Atalanta (11) e Napoli (10) hanno realizzato più gol della Sampdoria (otto) con giocatori subentrati,

mentre nessuna squadra in trasferta ne ha incassati più dello Spezia (sette).

La Sampdoria ha perso 10 punti da situazione di vantaggio nelle gare casalinghe in questa Serie A, solo Torino (15) e Cagliari (12) hanno

fatto peggio.

3

Sampdoria – Spezia

Serie A – 12/05/2021

Lo Spezia ha dimostrato di saper difendere bene sui palloni alti: nessuna squadra ha subito meno gol di testa degli Aquilotti in

questa Serie A (tre, come l’Inter).

Lo Spezia è poco pericoloso dalla distanza: la squadra di Italiano è quella che ha realizzato meno reti da fuori area in questo campionato

(due). Inoltre, nessuna squadra ha subito meno gol da fuori area della Sampdoria in questa Serie A (quattro).

Oltre a essere la squadra che ha segnato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (due), anche il primo quarto

d’ora del secondo tempo è fonte di diversi problemi per lo Spezia: la squadra di Italiano è quella che segna meno nel parziale (quattro

gol), ma anche quella che ha subito più gol (18).

Solo il Crotone (49) ha subito più gol dello Spezia nei secondi tempi di questo campionato: 45 (al pari del Parma).