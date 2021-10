Samp-Spezia, Dragusin: Stiamo ritrovando fiducia

Radu Dragusin ha debuttato in blucerchiato in una notte fondamentale per la Sampdoria, che a Marassi ha ottenuto un successo che mancava da troppo tempo.

«È stata una serata bella e dura – commenta il rumeno, primo nella storia del club -, abbiamo lavorato tanto e abbiamo portato a casa i tre punti, che era quello che importava. Così possiamo ritrovare la fiducia».

Aiuto. Di certo c’è che questi sono solo i primi momenti ufficiali per il numero 19. «Spero che questo sia l’inizio della mia crescita tra i grandi – sorride il difensore classe 2002 -. L’obiettivo è quello di mettere insieme più minuti possibili e aiutare la squadra. È l’inizio delle mie partite qui. Ho avuto nella mia carriera la possibilità di avere tanti giocatori di esperienza, ora c’è Quagliarella e ho tanto da imparare da uno come lui. Come sarà la nostra stagione? Vogliamo arrivare più in alto possibile».