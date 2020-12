Samp-Sassuolo 2-3, la giostra del gol premia gli emiliani

Sconfitta in un match emozionante per la Samp che cede in casa per 2-3 contro il Sassuolo lanciato in classifica.

Inizio choc per gli uomini di Ranieri che subiscono il gol a freddo con Traorè dopo appena due minuti. Nel primo tempo non succede molto altro ma la ripresa è da infarto.

Tra il ’55 e il ’58 prima Quagliarella trova il pari poi Caputo e Berardi allungano 1-3 per gli emiliani.

Reagiscono i blucerchiati che accorciano all’84 con il primo gol di Keita in blucerchiato ma non basta per evitare il ko.

SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3

2′ Traoré (Sas), 55′ Quagliarella (Sam), 56′ Caputo (Sas), 58′ Berardi (Sas), 84′ Keita (Sam)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby (37′ Adrien Silva), Ekdal, Damsgaard; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Ammoniti: Caputo (Sas), Magnanelli (Sas)