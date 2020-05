Samp, Quaglia-Ramirez: la coppia gol e fantasia

«A me gli assist, a lui i gol». Disse con un sorriso smagliante Gastón Ramírez dopo un Sampdoria-Fiorentina in cui il suo sinistro sfornò tre passaggi vincenti, uno più bello dell’altro. Lui è Fabio Quagliarella, che proprio quel pomeriggio di gennaio raccolse al volo i suggerimenti e segnò una tripletta, la prima di sempre in maglia blucerchiata. Tra i due, rifinitore e stoccatore, la connessione è sempre stata invidiabile fin dal primo momento e i numeri lo dimostrano: ad oggi sono ben 14 i gol in collaborazione sull’asse Uruguay-Italia.

Dugout. All’esordio assoluto il duo si espresse così: Gas in verticale, Quaglia che prende la mira e infila sotto la Sud. Benevento ribaltato e vittoria. Uno schema ripetuto e ripetuto e ripetuto ancora per la gioia dei tifosi.