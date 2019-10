Samp, promozioni per la sfida contro il Lecce

Tutti allo stadio. In occasione della partita di mercoledì sera, alle 21.00, contro il Lecce, l’U.C. Sampdoria ha attivato una promozione che permetterà a tutti i tifosi che acquisteranno un biglietto a tariffa intera di usufruire di uno sconto del 50 per cento sull’ingresso per la gara contro l’Atalanta, in programma al “Ferraris” domenica 10 novembre alle 15.00.

Modalità. A partire dal 5 novembre, presentando il proprio tagliando di acquisto presso il Service Center di via Cesarea oppure i botteghini di via Monnet (attivi il giorno della gara dalle 13.00 fino al calcio d’inizio), si avrà quindi diritto a vedere in azione dal vivo i blucerchiati di Claudio Ranieri contro i bergamaschi. Aggiungendo solo un euro, si potrà inoltre ricevere anche un biglietto per un Under 12 per lo stesso Settore. La promozione sarà attiva in tutto lo stadio, ad eccezione della Tribuna d’Onore.