Genoa, preparazione per la sfida contro il Brescia

Piedi per terra e avanti tutta. La squadra ha svolto il primo allenamento in vista della sfida infrasettimanale in casa dei campioni d’Italia.

Il ritorno alla vittoria ha dato ossigeno, nella consapevolezza di dover muovere la classifica vista l’impellenza e la classifica nella zona calda. Dopo l’attivazione i giocatori, tra cui l’ex Ajax Cleonise in forza alla Primavera, sono stati presi in consegna dai preparatori per la parte atletica. Poi mister Thiago Motta ha suddiviso il gruppo in due tronconi per far assimilare un programma articolato, con una partita a campo ridotto, agli elementi non impiegati sabato. Gli altri hanno sostenuto lavori di recupero. Martedì la conferenza del tecnico è prevista alle 13.