Samp, prezzi promozionali per la sfida col Sassuolo

Lunedì tutti allo stadio. Sampdoria-Sassuolo sarà il Monday Night di Serie A, il dolce posticipo dopo l’abbuffata del weekend.

E non esserci sarebbe un vero peccato. Anche perché i biglietti per la Gradinata Nord sono a prezzi ridotti, ridottissimi: solo 10,00 euro. Per i Distinti si sale un po’, ma non di molto: 20,00 euro. Per i ragazzi (dal 2001 a scendere) è ancora meglio: 5,00 e 10,00 euro.

Punti. La vendita è attiva online (sito Listicket.com), via telefono (call center TicketOne 892.101) e nei punti vendita LIS. Sarà possibile inoltre acquistare anche al Service Center di via Cesarea e, il giorno della gara, alle biglietterie dello stadio (17.30-20.30).