Samp, prevendite aperte per Udinese e Parma

Due appuntamenti fondamentali, due appuntamenti da non mancare. Sono le prossime partite che i blucerchiati di Claudio Ranieri saranno chiamati ad affrontare tra le mura amiche di Marassi, due sfide per le quali la società ha pensato prezzi vantaggiosi per tutti i tifosi.

Udinese. Clicca qui per le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per Sampdoria-Udinese, gara in programma domenica 24 novembre p.v. (ore 18.00) e valida quale 13.a giornata della Serie A TIM 2019/20.

Parma. Clicca qui per le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per Sampdoria-Parma, gara in programma domenica 8 dicembre p.v. (ore 18.00) e valida quale 15.a giornata della Serie A TIM 2019/20.