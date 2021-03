Samp, preparazione ad alta intensità in vista del derby

Menu uno al derby della Lanterna numero 105. Dopo una lunga riunione in sala video, Claudio Ranieri e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina della vigilia sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Intensa attivazione atletica, torelli e lavori tecnici. I blucerchiati con maggior minutaggio hanno poi proseguito con un percorso rigenerativo; per tutti gli altri disponibili partitelle a pressione a campo ridotto. Ernesto Torregrossa continua invece il proprio recupero agonistico in piscina e in palestra. Domani, mercoledì, giorno della stracittadina, è prevista una rifinitura mattutina, al termine della quale sarà comunicata la lista dei convocati.