Samp, precedenti e statistiche della sfida contro il Cagliari

La Befana propone la sfida tra Samp e Cagliari: ecco le statistiche ed i precedenti della gara che apre il girone di ritorno.

SCONTRI DIRETTI Sampdoria e Cagliari si sono affrontate 71 volte in Serie A: 26 le vittorie dei sardi, 14 quelle dei liguri e completano il bilancio 31 pareggi. Il Cagliari ha vinto tre delle ultime cinque sfide di Serie A contro la Sampdoria (1N, 1P); queste gare hanno prodotto complessivamente 20 reti, una media di quattro a incontro. La Sampdoria è la squadra contro la quale il Cagliari vanta più vittorie in Serie A: i rossoblù hanno battuto i blucerchiati per ben 26 volte nelle 71 partite disputate nella massima serie (31N, 14P)

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA La Sampdoria è rimasta imbattuta in tutte le ultime sette partite in casa contro il Cagliari in Serie A: nel parziale ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi. La formazione ligure è andata a segno in tutte queste sette sfide interne contro i sardi nel massimo campionato (due gol di media a partita), non registra una striscia così lunga in Serie A contro questo avversario dal periodo tra il dicembre ’75 e il gennaio ’97 (nove in quell’occasione). Il Cagliari ha segnato solo in tre degli ultimi sette incontri in casa della Sampdoria in Serie A dopo aver trovato la via della rete in tutte le precedenti sette sfide esterne contro i liguri nel massimo campionato. Il Cagliari non ha ottenuto successi in nessuna delle ultime 13 trasferte di Serie A contro squadre liguri (3N, 10P) – in questo parziale ha sempre subito gol, incassando in media 1.9 reti a partita.