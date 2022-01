Basilica di via Assarotti, rubate offerte per i poveri: individuato senzatetto

La basilica di Santa Maria Immacolata in via Assarotti, in pieno centro a Genova, è stata derubata delle offerte per i poveri e la sacrestia è stata messa a soqquadro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che avrebbero già individuato il responsabile.

Si tratterebbe di un senza tetto che, dopo avere trovato rifugio dentro la basilica, ha bevuto due bottiglie di vino, ha preso 200 euro dalle offerte e si è poi ferito cercando di uscire.

L’uomo ha buttato all’aria le suppellettili e gli arredi sacri della chiesa senza prendere altro.

La chiesa, per due giorni sarebbe stata aperta al pubblico nell’ambito dell’iniziativa Chiese dei Rolli, ma è rimasta chiusa.