Samp, Praet: Corsa all’Europa ancora lunga

A Sky in collegamento dallo studio lo paragonano ad Aaron Ramsey, diamante brillantissimo dell’Arsenal. Chi? Dennis Praet, che ancora una volta ha dimostrato di avere classe da vendere.

«Ringrazio il mister e i giornalisti per le belle parole – dice il belga, rispondendo a Giampaolo che lo ha definito ‘fuoriclasse’ -, da quando sono arrivato mi ha convinto a giocare mezzala e anche se prima non mi ci vedevo ora è il mio ruolo».

Europa. «Il Genoa non ha giocato per vincere – commenta il centrocampista -, si sono chiusi e hanno reso la partita ancora più complicata. Il derby già di partenza non è per niente semplice. Il rigore? L’ho chiesto perché c’era, mi ha tirato e io non ho potuto stare su. L’arbitro però non mi ha risposto quando gli ho chiesto perché non avesse fischiato. La corsa all’Europa si complica? È ancora lunga e noi ci siamo».