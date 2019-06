Samp, possibili amichevoli a Spezia e Montecarlo

Non solo ritiro, la Samp sta programmando la serie di Amichevoli da fare dopo il raduno di Ponte di Legno.

Sono quattro partite che la Sampdoria disputerà in Valle Camonica, restano ancora ufficiose appunto le altre tre che i blucerchiati dovrebbero giocare prima dell’inizio del campionato.

Una di queste dovrebbe aver luogo a Montecarlo, mentre l’altra dovrebbe avere come avversario lo Spezia. A differenza della scorsa stagione non dovrebbe esserci la tournée all’estero per una scelta differente.

Di Francesco vuole una serie di test in modo che i giocatori possano sin da subito conoscersi per cementare il gruppo in vista del campionato.