Samp, Pirlo: A Como pagata la nostra ingenuità

L’allenatore della Samp Pirlo commenta il ko di Como ed il difficile momento dei blucerchiati.

«C’è grande amarezza. Dopo un primo tempo normale da parte di entrambe le squadre, eravamo in grado di comandare la partita anche senza aver avuto grosse occasioni. Avevamo la partita in mano però quando commetti un errore vieni condannato subito e in questo momento non abbiamo la forza di reagire».

«Stiamo pagando un po’ di ingenuità, non abbiamo la giusta concentrazione e cattiveria per capire che ogni palla è fondamentale. Bisogna lottare sempre e avere la giusta grinta per vincere i duelli perché in Serie B funziona così. Se non l’abbiamo capito dopo 7 giornate purtroppo diventa difficile».