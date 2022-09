Samp-Milan, statistiche pendono verso i rossoneri

129º confronto in Serie A tra Samp e Milan: bilancio che vede avanti i rossoneri grazie a 67 successi contro i 30 blucerchiati – completano il quadro 31 pareggi.

Dopo i successi in entrambe le sfide di campionato della scorsa stagione, il Milan potrebbe vincere tre partite di fila contro la Sampdoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2016, mentre non tiene la porta inviolata per tre sfide consecutive contro i liguri dal febbraio 2014. Il Milan ha vinto quattro delle ultime cinque partite di Serie A contro la Sampdoria (1N), non subendo alcun gol nelle ultime due: per risalire a un successo blucerchiato in campionato contro i rossoneri si torna indietro all’1-0 al Ferraris del 30 marzo 2019, proprio con Giampaolo in panchina (gol di Defrel). Questa sarà la 15ª sfida tra Sampdoria e Milan nel mese di settembre in Serie A: finora le due squadre non hanno mai pareggiato nel parziale, con sei successi blucerchiati e otto rossoneri. Entrambe le sfide della scorsa stagione, terminate 1-0 per i rossoneri, sono state decise nei primi 10 minuti di partita (Díaz dopo 9′ e Rafael Leão dopo 8′), dopo che otto delle precedenti nove marcature tra queste due squadre in Serie A erano state realizzate nei secondi tempi. Proprio l’1-0, finale delle ultime due sfide, è il risultato più frequente tra Sampdoria e Milan in Serie A: in totale questo punteggio si è verificato 17 volte.