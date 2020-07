Samp-Milan, Askildsen: Gol contro il Milan storico

Un destro arcuato e bellissimo: è così il primo gol della Sampdoria 2000. Anzi, 2001. Come l’anno di nascita di Kristoffer Askildsen, il ragazzo del nuovo millennio che con il suo tiro ha battuto un colosso come Donnarumma. Se è vero che il risultato non è stato memorabile, per il norvegese la partita con il Milan sarà difficile da dimenticare.

Storia. «Sono contento di avere segnato il mio primo gol in A e di essere nella storia della Samp – racconta il norvegese -, ma mi sarebbe piaciuto vincere. Abbiamo subìto qualche sconfitta ultimamente e vogliamo fare tre punti con il Brescia per chiudere al meglio questo campionato. Sto imparando molto in questa stagione da ogni compagno, è davvero importante per me».