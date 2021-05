Samp, l’ex Genoa Faggiano vicino ai blucerchiati insieme a D’Aversa

Movimenti in casa blucerchiata con Ranieri che ha annunciato il divorzio ed Osti ancora in bilico.

Faggiano, ex ds del Genoa, è nel mirino doriano. Nell’incontro con Massimo Ferrero, Faggiano ha fatto del richieste ben precise. Libertà di azione per il mercato e il avrebbe indicato il nome di Roberto D’Aversa come nuovo allenatore.

E’ retrocesso in Serie B con il Parma, D’Aversa, quest’anno. Va detto però che la società del presidente Krause lo ha richiamato in fretta e furia questa stagione, visti i pessimi risultati della gestione Fabio Liverani. Cambiati tecnico e direttore sportivo, ma non è stata evitata la retrocessione.