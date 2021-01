Samp, Keita: Giocato una grande gara contro l’Inter

Un gol che pesa come un piombo. Keita Balde ancora in rete. Dopo il Sassuolo, l’Inter. Con la differenza che questo è un destro da tre punti. «Abbiamo giocato contro una grande Inter ma abbiamo visto soprattutto una grande Sampdoria – comincia nel post-gara -. Siamo disposti a lottare contro ogni avversario. Siamo consapevoli della forza della squadra se ci siamo tutti. Noi non teniamo nessuno, siamo pronti a tutti le partite».

Contentezza. Damsgaard ha costruito una serpentina senza limiti e poi l’ha messa dentro, dove l’attaccante senegalese ha fatto il resto. «Sono contentissimo per Damsgaard – sorride il numero 10 -, perché se lo merita per come sta contribuendo alla squadra. Mi ha dato il pallone e poi io quando gioco non guardo nessuno: ex o non ex. Siamo disposti a soffrire, questa è la mentalità giusta e quella che ci chiede il mister. Ora ci attendono partite difficili anche più di quelle di oggi, che non dobbiamo assolutamente sottovalutare».