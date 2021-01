Samp, Candreva: Dedico ultimo gol a mia moglie

Gol dell’ex, freddissimo dal dischetto contro un para-rigori come Handanovic. Antonio Candreva ha trovato il suo secondo centro personale e soprattutto ha aiutato la Sampdoria a ottenere l’intera posta a Marassi. «Questa è una vittoria importante per il nostro cammino – dice raggiante il centrocampista -, abbiamo battuto una delle prime dalla classe. Siamo stati compatti, umili, abbiamo fatto male ad una grande squadra».

Dedica. Pallone sotto la maglia dopo l’1-0, a simulare un pancione. Un’esultanza che l’esterno destro spiega così: «La dedica è per mia moglie Allegra: a giorni arriverà il nostro secondo figlio e ho voluto festeggiare per lei e per lui. Comunque sono davvero contento per la squadra e per i tre punti: ci danno slancio. Ma noi dobbiamo sempre essere quelli di oggi. Partita dopo partita ce la giocheremo per tutti».