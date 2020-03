Samp, Jankto: Il calcio ora è all’ultimo posto

Il giocatore della Samp Jankto parla del difficile momento che sta attraversando personalmente in tempo di Coronavirus.

“Siamo chiusi in un appartamento con tutta la famiglia per quasi una settimana. La cosa fastidiosa è che non possiamo andare da nessuna parte, siamo ancora in uno spazio limitato. Trascorriamo la maggior parte del nostro tempo nel soggiorno. Non c’è niente che possiamo fare, dobbiamo sopportarlo. La situazione in Italia non è affatto buona, direi spaventosa. Quasi ogni giorno ci sono migliaia di infetti e centinaia di morti. Forse trecento in un solo giorno. La situazione sta peggiorando, quindi non c’è modo di indovinare quando finirà tutto”.