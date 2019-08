Samp, i convocati per l’amichevole contro il Parma

Rifinitura mattutina per la Sampdoria al “Mugnaini” di Bogliasco in vista dell’amichevole di questa sera, alle 20.30, con il Parma (diretta tv su Sportitalia). Dopo una riunione in sala video, la squadra ha svolto esercitazioni tattiche di preparazione alla sfida del “Tardini”. In tre hanno lavorato a parte: Gianluca Caprari ed Albin Ekdal hanno svolto una sessione individuale ad alta intensità, mentre per Manolo Gabbiadini specifico di recupero sul campo.

Lista. Al termine della seduta Eusebio Di Francesco ha compilato la lista con i nomi dei 24 convocati, che sono partiti in pullman in direzione di Parma. Presenti anche i Primavera Lorenzo Avogadri, Marco Pompetti e Felice D’Amico. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Jankto, Linetty, Pompetti, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, D’Amico, Maroni, Quagliarella, Ramírez.