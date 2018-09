Samp-Fiorentina, Caprari: Momento positivo

Un gol meraviglia, il secondo in due partite. Gianluca Caprari è caldo.

“È stata una bella partita – dice con un bel sorriso l’attaccante blucerchiato -, loro hanno avuto qualche occasione in più nel primo tempo, ma noi siamo stati meglio nel secondo. Il momento è positivo sia per la squadra che per me, voglio andare avanti così. Ci sarà spazio per tutti in questi impegni ravvicinati e voglio convincere il mister ad impiegarmi il più possibile».

Marassi. Oggi la Fiorentina, domani l’Inter. «Affronteremo una squadra forte – prosegue il numero 17 -, li abbiamo visti anche contro il Tottenham. Dobbiamo essere bravi e giocare come facciamo sempre qui, a Marassi. Il nostro pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo».