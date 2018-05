Samp, Ramirez: Vogliamo realizzare il sogno Europa

Ci ha pensato Gastón Ramírez a mettere la parola fine a Sampdoria-Cagliari, un successo che permette ai blucerchiati di restare in corsa per l’Europa. «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, tosta, come lo saranno le tre che rimangono da qui al termine del campionato – afferma -. Dovevamo vincere e abbiamo vinto, adesso dobbiamo continuare così».

Aiuto. Il trequartista uruguayano è tornato al gol a distanza di 127 giorni dalla prodezza balistica messa in mostra a Napoli lo scorso 23 dicembre. «Sono contento di aver ritrovato la via della rete dopo tante partite – conclude -. Siamo consapevoli della nostra forza e dell’aiuto che ci arriva dai tifosi: faremo di tutto per ripagarli del loro sostegno, provando a realizzare il nostro sogno».