Samp, Ferrero oggi in visita alla squadra

L’esordio in campionato si avvicina. Claudio Ranieri e la squadra hanno ricevuto la visita del presidente Massimo Ferrero, che – accompagnato dai direttori Carlo Osti e Riccardo Pecini – prima dell’inizio dell’allenamento ha parlato al gruppo radunato a centrocampo.

Programma. La Sampdoria oggi ha sostenuto una doppia seduta. In mattinata lavori a gruppi per lo sviluppo della forza e trasformazione tecnica in campo per tutti, eccezion fatta per Manolo Gabbiadini, alle prese con una sessione di recupero in piscina. Dopo pranzo l’attaccante ha continuato in palestra, mentre Albin Ekdal ha eseguito un lavoro specifico aerobico programmato. Per tutti gli altri riscaldamento e serie di partitelle a tema. Domani, giovedì, è in agenda un appuntamento mattutino.