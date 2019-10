Samp e St Pauli, storia di un’amicizia

Scrivi SamPauli, leggi amicizia. Per quei pochi che non lo sapessero, St. Pauli è una squadra di Amburgo, attualmente impegnata in 2. Bundesliga, la seconda serie tedesca. Non è una formazione gloriosa, non ha vinto titoli né alzato coppe, ma è una realtà conosciuta in tutta Europa per il suo attivismo e il legame unico tra società e tifosi, che hanno un ruolo chiave nella vita del club.

Amicizia. E che c’entra la Sampdoria con tutto questo? Dai primi anni 2000 è nata un’amicizia tra alcuni gruppi della Sud e quelli della Südtribüne, il settore più caldo del “Millerntor”. Un rapporto caldo e sempre vivo, che si rinnova ogni volta che allo stadio sventola una bandiera blucerchiata o con impresso sopra il Jolly Roger. Scopri sull’Official Media l’intera storia.