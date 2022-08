Samp, Contini: Opportunità che mi voglio giocare

La freddezza glaciale dell’Est mista all’entusiasmo e all’esplosività tipici del Sud. Una centrifuga di caratteristiche che fanno di Nikita Contini un personaggio tutto da scoprire.

Nato in Ucraina nel 1996 ma cresciuto a Napoli, il nuovo portiere della Sampdoria è pronto a mettersi a disposizione. «Non aspettavo altro da qualche settimana – rivela -. Sono in giro da un po’ di tempo, da quando sono uscito dalla Primavera azzurra. Questa però è la mia prima vera esperienza tra i grandi, in Serie A, è una nuova opportunità e voglio giocarmela al meglio. Lavorerò giorno dopo giorno, portando il mio carisma e cercando di aiutare i miei compagni di reparto: l’unione è fondamentale per raggiungere l’obiettivo comune».