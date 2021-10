Samp, Caputo: bene il gol, peccato non abbia portato punti

Un bel gol, di quelli che ci ha abituato in questi anni di Serie A, non è bastato a Francesco Caputo per trascinare la Sampdoria alla vittoria con l’Atalanta, capace di rimontare l’1-0 iniziale. «C’è un po’ di dispiacere – mastica amaro il numero 10 -, a vedere il risultato si può pensare ad una partita a segno unico, ma non è così. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, andando anche in vantaggio. Ci sono stati episodi in cui potevamo fare meglio, ma l’Atalanta è una squadra forte che può mettere in difficoltà chiunque. Ora resettiamo: due giorni e già si gioca a Torino».

Episodio. «Questo gol lo volevo – dice Ciccio -, lo aspettavo: peccato che non abbia portato punti. Dobbiamo però ragionare sulle cose positive, migliorare sugli errori e cercare di fare punti con il Torino. Ci manca l’episodio che ci giri a favore, che ci porti fiducia e punti. Sappiamo che siamo in una situazione particolare, ma dobbiamo stare uniti, essere positivi e guardare avanti».