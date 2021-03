Samp-Cagliari, numeri e statistiche tra sardi e blucerchiati

La Samp dopo il pari nel derby sfida il Cagliari in uno scontro importante per la salvezza.

Ecco numeri e statistiche della sfida.

SCONTRI DIRETTI

La Sampdoria è la squadra contro cui il Cagliari ha vinto il maggior numero di partite in Serie A: 25, completano 30 pareggi e 14 successi blucerchiati in 69 precedenti.

Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite contro la Sampdoria in Serie A (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 11 sfide contro i blucerchiati (5N, 4P).

L’ultima volta che il Cagliari ha vinto un match di Serie A dopo essere andato in svantaggio di due gol risale a dicembre 2019 contro la Sampdoria (4-3).

La Sampdoria ha vinto cinque delle ultime sei gare contro il Cagliari nel girone di ritorno di Serie A (1N).

La Sampdoria ha effettuato solo cinque tiri nella gara d’andata contro il Cagliari: non ne ha mai effettuati meno in una partita di questo campionato.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

La Sampdoria ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe di Serie A contro il Cagliari (1N), mentre non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti nove (7N, 2P).

La Sampdoria ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite casalinghe in campionato contro il Cagliari.

STATO DI FORMA

La Sampdoria ha ottenuto cinque punti nelle prime sei partite del girone di ritorno di questo campionato; a questo punto del girone di andata ne aveva conquistati il doppio (10).

La Sampdoria non pareggia in casa in Serie A da novembre contro il Genoa: da allora per i blucerchiati quattro vittorie e cinque sconfitte in gare interne.

Ultima partita: 07/11/2020 – Cagliari – Sampdoria 2-0 (0-0)

Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi di fila in Serie A dal novembre 2019.

Il Cagliari ha vinto l’ultima trasferta di Serie A e non arriva a due successi esterni di fila in campionato da settembre 2019.

STATISTICHE GENERALI

Nessuna squadra ha subito meno gol da fuori area rispetto alla Sampdoria in questo campionato (uno), mentre solo il Crotone (nove) ne ha incassati più del Cagliari (sette).

Nessuna squadra ha subito meno gol della Sampdoria nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (due); solamente Benevento e Spezia (sette) ne hanno concessi più del Cagliari (sei) nello stesso intervallo temporale.

Solo il Milan (43%) ha subito in percentuale più gol su calcio da fermo di Sampdoria (38%) e Cagliari (32%) in questa Serie A.

La Sampdoria è la squadra che è stata salvata da un legno in più occasioni (16) in questo campionato.

Solo il Benevento (42.6%) ha un possesso palla medio più basso di Cagliari (43.3%) e Sampdoria (43.7%) nel campionato in corso.

Solo l’Inter (12) ha segnato più reti di testa della Sampdoria (otto) in questo campionato.

Nessuna squadra ha realizzato più gol su sviluppi di calcio d’angolo della Sampdoria (nove) nella Serie A in corso.