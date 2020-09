Samp-Benevento, i numeri e le statistiche della sfida

Giochiamo la sfida tra Samp e Benevento con i numeri e le statistiche di Opta.

SCONTRI DIRETTI

Nei due precedenti di Serie A tra Sampdoria e Benevento del 2017/18, entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol –

una vittoria per parte, sempre per la formazione di casa.

Il Benevento ha perso l’unico precedente esordio stagionale di Serie A: proprio contro la Sampdoria al Ferraris nel 2017.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in tutte le ultime cinque gare di Serie A contro formazioni neopromosse (3V, 2N), dopo

che aveva perso tre delle quattro precedenti.

La Sampdoria ha però subito gol in tutte le ultime 10 partite di Serie A contro squadre neopromosse dopo che aveva

tenuto la porta inviolata cinque volte nelle precedenti sette.

Scontri diretti

1/0/1 V / N / P 1/0/1

4-4 Gol fatti – subiti 4-4

P/V Ultime cinque sfide V/P

Ultima partita: 06/01/2018 – Benevento – Sampdoria 3-2 (0-1)

STATO DI FORMA

Dopo tre successi di fila, la Sampdoria ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1N), subendo 2.4 reti a

partita.

La Sampdoria ha perso le ultime due partite casalinghe in campionato, non infila tre sconfitte interne consecutive in Serie A

da settembre 2013.

Il Benevento di Filippo Inzaghi ha raccolto ben 86 punti nell’ultimo campionato cadetto, nell’era dei tre punti a vittoria solo

la Juventus ha fatto meglio in una singola stagione di Serie B: 94 punti nel 2006/07.

Nell’unica precedente stagione nella massima serie (2017/18) il Benevento ha perso ben 29 partite, record negativo di

sconfitte in un singolo campionato nella storia della Serie A.

STATISTICHE GENERALI

Tra le squadre attualmente in Serie A, la Sampdoria è quella che ha registrato il possesso palla più basso nella massima

serie nel corso del 2020 (42%).

Sampdoria – Benevento

Serie A – 26/09/2020

Le ultime sei reti in campionato della Sampdoria sono state realizzate da sei giocatori diversi, in ordine: Chabot,

Quagliarella, Bonazzoli, Gabbiadini, Askildsen, Léris.

Prima del Benevento, l’ultima squadra che aveva vinto almeno 26 gare in una singola stagione di Serie B era stata il Pescara

di Zeman nel 2011/12 (in 42 giornate però).

Il Benevento è la squadra che ha realizzato più gol su azione nello scorso campionato di Serie B (46).

L’ultima rete in Serie A del Benevento è stata messa a segno da Cheick Diabaté, nel maggio 2018 contro l’altra formazione

genovese, il Genoa