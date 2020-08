Samp, Augello: Tifo per la promozione dello Spezia

Augello è stata la vera rivelazione di questa stagione blucerchiata culminata con una salvezza conquistata in anticipo.

“Tifo per loro. L’altra sera qui in Sardegna durante la cena seguivo la partita su Dazn e alla fine gli ho fatto i complimenti. Hanno le carte in regola per raggiungere la A anche se il Frosinone è la squadra peggiore da incontrare in finale. Speriamo bene, allo Spezia sono rimasto legatissimo come al Cimiano che ha lanciato”.

Parole al miele per la sua ex squadra che in una settimana si gioca un traguardo storico non solo per la città ma per l’intera regione.