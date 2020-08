Genoa, terminata la seconda settimana di ferie

Ferragosto è passato. E anche le prime due settimane dalla fine del campionato più lungo di sempre. I giocatori stanno smaltendo le fatiche del tour de force e ricaricando le pile. Tra non molto la routine riprenderà. Manca poco più di un mese al calcio d’inizio della Serie A 2020/21. Se il campo è fermo, non si può dire lo stesso di tutto ciò che orbita intorno. I magazzinieri sono al lavoro perché al momento del ‘via’ non manchi nulla, dalle maglie agli asciugamani e, perché no, i guanti. Anche se non è stagione. Già, le maglie. La ‘Zena’ è già stata svelata. A breve si saprà di più sulle altre divise da gioco con il Grifone sul petto.