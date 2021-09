Samp, ansia per Ekdal infortunato con la propria Nazionale

La sosta con le Nazionali è sempre un enigma per come ritornano i giocatori alle società e la Samp ora è in ansia per Ekdal alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Albin Ekdal ha lasciato il ritiro della Svezia a causa di un problema accusato nel corso della gara contro la Spagna.

Il centrocampista della Sampdoria è stato liberato in quanto le sue condizioni non gli permettono di scendere in campo domani sera contro la Grecia. Nel comunicato stampa rilasciato dalla Svezia viene sottolineato che le condizioni del giocatore sono comunque in miglioramento. Ora tocca allo staff medico della Sampdoria sottoporlo a degli esami per capire se potrà scendere in campo contro l’Inter alla ripresa del campionato o meno.