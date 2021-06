Samp, ancora incerto il futuro tecnico e dirigenziale

Ancora poca chiarezza in casa Samp sul futuro tecnico e dirigenziale dopo anni di sostanziale continuità.

In casa Samp, ci si concentra sempre sul tema allenatore. Tra domani e dopo domani è in agenda un nuovo incontro tra l’Empoli e Alessio Dionisi (41), tra i candidati alla panchina. Restano sempre in corsa Giuseppe Iachini (57) e la suggestione legata a Patrick Vieira(44). Sono in stand-by i prolungamenti di contratto del ds Carlo Osti (63) e Riccardo Pecini (43), capo degli osservatori del club genovese. Su quest’ultimo c’è, forte, l’interesse dello Spezia che deve sostituire Mauro Meluso (56). Il presidente Ferrero starebbe pensando a Daniele Faggiano (43), ma non è esclusa a priori anche una promozione dello stesso Pecini.