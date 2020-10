Samp, allenamento mattutino oggi a Bogliasco

Ultimo allenamento settimanale per la Sampdoria, impegnata in una seduta mattutina alla quale ha partecipato per la prima volta insieme ai nuovi compagni il portiere Karlo Letica. Dopo il riscaldamento atletico, mister Claudio Ranieri ha diretto una serie di partitelle sul campo 1 del “Mugnaini” che hanno visto impegnati tutti i blucerchiati disponibili, ad eccezione di Jakub Jankto (specifico sul campo) e dei sette nazionali nazionali. Al termine dei lavori, lo staff tecnico ha concesso due giorni e mezzo di riposo: la ripresa a Bogliasco è fissata per lunedì pomeriggio quando si inizierà a pensare alla sfida interna con la Lazio.