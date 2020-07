Salvatore: protervia senza limiti di De Micheli, che prende in giro i liguri. E Pd sta zitto

“Siamo ormai alla presa in giro. Senza alcuna vergogna il

ministro Paola De Micheli è arrivato a Genova per dire a tutte le parti

economiche della Liguria che l’hanno voluta incontrare in Prefettura

che le autostrade sono a posto, non ci sono code, noi liguri ci siamo

inventati tutto”.

Lo ha dichiarato stamane la capogruppo regionale Alice Salvatore (Il Buonsenso).

“Una protervia senza limiti quella del ministro – ha aggiunto – che non solo vuole

nascondere la propria incompetenza e mancanza di decisione, anche e

non solo con la revoca ad Aspi, ma addirittura ora dice che noi liguri

stiamo inventando, non ci sono mai state code, che lei è arrivata da

Milano ed era tutto vuoto.

Non è neppure in grado di riconoscere la gravissima inadempienza del

ministero delle Infrastrutture nel non aver ottenuto che Aspi mettesse in sicurezza le

gallerie pericolanti della Liguria durante il lockdown, senza così

interferire e danneggiare il turismo, l’economia e la serenità dei Liguri.

A questo punto non siamo più di fronte a politici incapaci, qua siamo

di fronte a persone che non hanno nemmeno problemi a inventare le cose

più strampalate.

La manifestazione di oggi dei trasportatori, dei commercianti e del

turismo, e di tutti coloro che sono la spina dorsale dell’economia

ligure è stata umiliata in modo mai visto.

Tutti i cittadini che sono stati ore in coda nelle autostrade sono

stati messi alla berlina da un governo incapace e senza onore.

Il settore del turismo, tra i più colpiti da questa situazione di

disagio dei trasporti e viabilità ha dovuto prima vedere promesse non

mantenute dalla giunta Toti e poi subire anche l’umiliazione assurda

di un Ministro che vuole regalare miliardi ai Benetton. Che non ha

nessun problema a negare l’evidenza.

Sarebbe bene che De Micheli si dimettesse ora, se solo avesse un

po’ di orgoglio. Ma purtroppo sappiamo che ne è sprovvista, visto cosa

è venuta a dire.

Il Pd ligure è muto. E dimostra così la sua vera natura, un partito

contro i liguri. L’accozzaglia sta zitta davanti a questi insulti. Per

altro abbiamo una maggioranza che si limita a qualche mugugno per

paura che gli venga chiesto conto dei mancati aiuti al turismo.

Dov’è la magnifica App che doveva far volare il turismo ligure? Quel

milione di euro speso per la pubblicità turistica, però speso nei

media locali, quindi soldi buttati visto che un turista fuori Liguria

non vedrà mai Primocanale o Genova24. Quindi perché inondare di

pubblicità dei media che non vengono visti dai turisti?

Lo sappiamo bene, non è la prima volta che la Regione Liguria spreca

soldi dei cittadini per operazioni fasulle.

Il partito unico, destra e sinistra sono ben consci di sfruttare i

liguri. E continuano a farlo ogni giorno di più. Vanno fermati”.