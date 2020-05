Salvatore: non si possono più sopportare lotte interne tra correnti nelle procure

“Le ultime vicende che hanno coinvolto il

ministero della Giustizia hanno reso palese a tutti quanti, se fosse

ancora necessario, quanto tutto l’ambito giudiziario italiano sia

nella confusione più totale”.

Lo ha dichiarato la capogruppo regionale Alice Salvatore (ilBuonsenso).

“Diverse riforme – ha spiegato Salvatore – avvenute negli anni sia da destra che da sinistra

hanno avuto comunque l’unico intento di non dare alla magistratura e

al pubblico ministero l’autonomia che invece è assolutamente necessaria.

Da molte parti ormai pare evidente che così com’è strutturata la

giustizia italiana crea ambiti e possibilità troppo elevati di

commistione di ruoli e soprattutto di interferenze politiche nella

gestione di tutto ciò che è inerente l’andamento dell’apparato giudiziario.

Tra le varie situazioni da modificare è noto a tutti, per gli ultimi

avvenimenti, quanto sia importante per il pubblico ministero avere la

propria autonomia e gestione della titolarità dell’azione penale.

Altro annoso problema che nessuno alla fine vuole mai risolvere è

quello di dotare la struttura giudiziaria di tutto ciò di cui ha

bisogno per essere veloce e presente in modo da garantire ai cittadini

una giustizia giusta e in tempi rapidi. L’allungamento o annullamento

della prescrizione non risolve per nulla il problema principale quello

della lunghezza, ormai biblica, dei tantissimi procedimenti giudiziari

soprattutto a livello civile, che vedono incastrarsi negli anni e poi

perdersi nel nulla migliaia di sentenze. Questo non fa altro che dare

la sensazione al cittadino di essere abbandonato dallo Stato e di non

essere quindi tutelato nei suoi diritti.

Servono più giudici, più risorse affinché la giustizia sia finalmente

rapida ed efficiente.

Quando questa lungaggine e queste mancanze strutturali si verificano

nei procedimenti penali la situazione diventa ancora più grave e in

alcuni casi tragica con detenzioni preventive lunghissime senza che le

persone coinvolte abbiano una risposta certa. Le persone coinvolte

sono sia il detenuto che molte volte può essere anche una persona

innocente, sia le vittime che vedono leso il proprio diritto ti vedere

punito chi gli ha causato un danno.

È purtroppo un argomento che si tratta da decenni, l’unica verità è

che nessuna parte politica, destra o sinistra che sia, ha mai avuto la

reale intenzione di sistemare le cose e addirittura come sappiamo

abbiamo avuto riforme praticamente fotocopia create dalla sinistra e

votate dalla destra.

È importante per la solidità stessa dello Stato che la politica non

abbia niente a che fare con la giustizia, e non parlo solamente del

fatto che i politici non dovrebbero essere incriminati né ritrovarsi

dalla parte dei condannati ma mi riferisco esplicitamente al fatto che

la politica non deve più essere mischiata alla giustizia, sia i

partiti sia i magistrati che devono esclusivamente pensare al loro

ruolo di giudici e abbandonare finalmente la doppia personalità

giudice/politico.

Non si possono più sopportare queste lotte interne tra correnti nelle

strutture e nelle procure italiane, i giudici devono fare il loro

lavoro e i politici il loro, separati nelle loro mansioni, uniti

nell’obiettivo di rendere giusta e moderna la nostra Repubblica”.