Salone Nautico 2019: oggi è la giornata delle Millevele

Oggi è di scena a Genova la Millevele 2019, regata che vede protagoniste centinaia di barche a vele in mare a Genova che durante il weekend del Salone, coloreranno il mare di fronte alla città.

Sono oltre 200 le barche in mare che si confronteranno su due percorsi differenziati, per lunghezza di imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante il Lido d’Albaro e gli arrivi previsti sul lungomare da Boccadasse alla Foce.

Tra i partecipanti, grandi attese per l’oramai consueta sfida tra le autorità cittadine: tra il Sindaco di Genova Marco Bucci, per l’occasione a bordo della barca portacolori dello Yacht Club Italiano ITA102 di Adriano Calvini e il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, che sarà invece a bordo dello Swan 65 Mascalzone Latino XV di Vincenzo Onorato.

Presenza assicurata di ITA102, l’ha vinta per ben 7 volte, il Wally 77 Kauris II di Giovanni Arvedi, con un equipaggio a trazione YCI e che può contare sulle chiamate tattiche del mago del vento, il brasiliano Torben Grael.

Poi tutte le altre barche di ogni genere e dimensione ed equipaggi con per celebrare la città durante uno dei suoi momenti più importanti.

La Millevele 2019 è anche stata scelta dai 3 più importanti ospedali genovesi per la prima edizione della Hospitality Sail Race Genoa: una sfida perpetua per la quale gli equipaggi dei 3 Ospedali (Ospedale Galliera, Istituto Gaslini e Ospedale Policlinico San Martino) si affronteranno ogni anno a partire da questa edizione.

Una curiosatà sarà presente anche Marcello Lippi, ex allenatore dell’Italia, grande appassionato di mare e che sarà in mare con gli Insuperabili, i ragazzi della omonima ONLUS che Presiede, per l’occasione a bordo della goletta Spirit of Chemainus.