Salone Nautico 2019, evento unico per le caratteristiche: le macro aree espositive

Il Salone Nautico è un evento unico per le sue caratteristiche, che consentono di mettere in mostra in un solo contesto espositivo, in mare, a terra e al coperto, le ultime novità della produzione cantieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori, il turismo e tutti i servizi.

Rappresenta un appuntamento irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica sia per gli appassionati del mare ed è una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore 365 giorni l’anno.

L’edizione 2019 è suddivisa in macro aree.

Yachts & Superyachts: la superficie è riservata a un segmento sempre più rilevante che si differenzia per tipologia di target e attira l’attenzione dei clienti più esigenti e di chiunque non resti indifferente all’innovazione e allo stile dell’eccellenza nautica.

Sailing Word: un’ampia vetrina dedicata alle imbarcazioni a vela, per chi insegue la libertà senza perdere di vista la qualità, l’innovazione e il design proposto dai produttori internazionali.

Boating discovery: un intero padiglione e tutte le aree limitrofe dedicate all’esposizione dei top brand internazionali di motori fuoribordo, di package, di imbarcazioni pneumatiche e una Marina interamente dedicata all’esposizione in acqua.

Tech trade: riunisce tutto il mondo dell’accessoristica e componentistica nel layout espositivo del Padiglione B superiore per ottenere il massimo rendimento dal target condiviso e sviluppare attività B2B.

Living the sea: un grande spazio in cui i visitatori possono trovare tutti i servizi per il diporto, il settore del turismo nautico e tutti i servizi connessi. Al suo interno, l’area dedicata alle prove in mare (vela e sport nautici).