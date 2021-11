Spezia-Bologna, prevendita aperta per la sfida di campionato

Lo Spezia Calcio comunica che mercoledì 17 novembre alle ore 10:00 si è aperta la prevendita dei tagliandi per l’incontro Spezia-Bologna, in programma domenica 28 novembre alle ore 15:00 sul terreno del “Picco”.

In questa fase la vendità sarà disponibile solo per i vecchi abbonati con diritto di prelazione che non hanno sottoscritto il mini abbonamento, presso la biglietteria dello stadio “Alberto Picco” (da mercoledì 17 a venerdì 19 novembre dalle 17:00 alle 19:00) e presso punti vendita Vivaticket o in modalità online.

Dalle 18:00 di venerdì 19 novembre e fino all’inizio di Spezia-Bologna, sarà invece attiva la vendita libera per tutti i settori presso i punti vendita Vivaticket, in modalità online e presso presso la biglietteria dello stadio “Alberto Picco” (da mercoledì 24 a sabato 27 novembre, dalle 17:00 alle 19:00).

Di seguito le tariffe dei tagliandi:

Curva Ferrovia e Curva Piscina

Intero: 15 €

Ridotto 8-14 anni e Donna: 8 €

Over 65: 11 €

under 8: 1 €

Gradinata

Intero: 40 €

Ridotto 8-14 anni e Donna: 20 €

Over 65: 30 €

Under 8: 1 €

Tribuna

Settori Centrali (A2 e B2) prezzo unico: 75 €

Settori Laterali (A1 e B1) prezzo unico: 50 €

La vendita per il settore ospiti aprirà con la vendita libera venerdì 19 novembre alle 18:00 e chiuderà alle ore 19:00 di sabato 27 novembre.

Settore Ospiti

Intero (prezzo unico): 20 €