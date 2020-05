Sail In, lo spettacolo che sbarca in sicurezza

“Sail In”, una proposta di live show che promuove gli spettacoli estivi in sicurezza comodamente dalle proprie barche ormeggiate in darsena e dalle banchine dei porticcioli.

Il periodo di emergenza sanitaria ha sancito un duro stop agli spettacoli e all’intera filiera della cultura con concerti ed eventi rinviati, nasce quindi l’esigenza di promuovere nuove idee di fruizione di festival, rassegne e spettacoli in sicurezza.

La Videobox in collaborazione con l’Associazione Culturale Gratia Artis presentano SAIL-IN una proposta di live show che nasce e si struttura per favorire spettacoli estivi in sicurezza, adeguandosi alle esigenze di distanziamento sociale che verranno stabilite, perseguendo l’obiettivo di unire senza assembrare.

Barche, mare e palcoscenico si fondono per creare un unicum, un trait d’union per godere di live in sicurezza comodamente dalle proprie barche ormeggiate in darsena e dalle banchine dei porticcioli, dove potrà essere allestita una platea con posti a sedere adeguatamente distanziati. Il palco potrà essere posizionato sulla diga frangiflutti ad una altezza ottimale per una perfetta visione degli spettacoli.

Una idea che parte da Genova, pensata per l’area dei porticcioli turistici della Fiera del Mare, e che si propone di creare un circuito nazionale, grazie al contributo di altri enti ed organizzatori, per proiettarsi così in quegli scenari turistici adatti ad ospitare nuovi itinerari di proposta culturale.