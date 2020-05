Joseph Ruyard Kipling protagonista di Una settimana con

bi.G.met, la e-library delle Biblioteche di Genova Metropolitana presenta il nuovo appuntamento di “Una settimana con…una rubrica dedicata ai piccoli lettori. Da martedì 19 maggio sarà protagonista lo scrittore Joseph Ruyard Kipling (Bombay 1865- Londra 1936), autore di classici per ragazzi come: Il libro della giungla, Capitani coraggiosi e altre storie di mare, Kim, dai quali sono stati tratti innumerevoli film.

Joseph Rudyard Kipling nasce in India a Bombay nel 1865, da genitori inglesi. All’età di sei anni, insieme alla sorella Trix, viene inviato da alcuni parenti in Inghilterra per ricevere una corretta educazione. La lontananza dai genitori e la severità dei parenti provocano nell’animo del giovane Kipling una profonda e dolorosa ferita che non si rimarginerà. Dopo qualche anno torna in India, dove intraprende la carriera giornalistica. Pubblica i primi libri, ottenendo una discreta popolarità, grazie alle atmosfere indiane che fanno da sottofondo ai suoi racconti e al suo particolare stile. Con i successivi capolavori “Il Libro della giungla”, “Kim”, “Capitani coraggiosi”, raggiungerà il successo. Nel 1907 gli viene conferito il Premio Nobel per la Letteratura. Kipling ha vissuto anche quattro anni negli Stati Uniti, è stato corrispondente di guerra in Sudafrica durante la guerra anglo-boera e sul fronte occidentale e poi italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Negli anni ’20 scrisse la sceneggiatura di alcuni film muti.