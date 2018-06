Sagra delle trofie a Sori, oggi e domani fermate straordinarie treni

Oggi e domani, in occasione della 33esima edizione della Sagra delle Trofie, su richiesta di Regione Liguria, cinque treni effettueranno la fermata straordinaria a Sori.

“Anche quest’anno – ha spiegato l’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti Gianni Berrino – cittadini e turisti avranno a disposizione, grazie al contributo della Regione, fermate straordinarie, oltre a quelli previsti dalla normale programmazione, per raggiungere e ripartire da Sori per un appuntamento enogastronomico dedicato a un piatto tipico di grande richiamo”.

Per favorire l’arrivo e il deflusso dei visitatori Trenitalia ha previsto, per sabato 22, la fermata a Sori alle 18.47 del Regionale 11269 in partenza da Savona alle 17.10 e arrivo alla Spezia alle 20.45; la fermata a Sori alle 20.47 del Regionale 23723 in partenza da Savona alle 19.08 e arrivo a Sestri Levante alle 21.28; la fermata a Sori alle 19.07 del Regionale R 11274 con partenza da Sestri levante alle 18.32 e arrivo a Savona alle 20.50.

Nelle notti tra il 22 e il 23 giugno e tra il 23 e il 24 giugno, ferma a Sori alle 23.17 il Regionale 23411 con partenza da Genova Brignole alle 22.56 e arrivo alla Spezia alle 00.51. Sabato 23 giugno ferma a Sori, alle 18.57, il Regionale 11376 con partenza dalla Spezia alle 17.50 e arrivo a Genova Brignole alle 19.15.