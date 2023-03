Sabato ad Artesina la Giganturra

Artesina prepara un finale di stagione all’insegna dell’amore per la neve. L’abbassamento delle temperature consente, infatti, di mettere in funzione i cannoni per creare un innevamento ideale per chi ama trascorrere queste ultime giornate di marzo con gli sci o la tavola da snowboard ai piedi. Massima attenzione, come sempre, alle famiglie nella stazione a metri zero dove è possibile ricorrere a molteplici servizi senza l’utilizzo dell’automobile. E’ tempo di promotional season, con collegamento aperto con Prato Nevoso e opportunità di acquisto dello skipass, a tariffe più convenienti, direttamente sul sito www.artesina.it.

E’ tutto pronto per la Giganturra, in programma sabato 1 aprile con ritrovo alle ore 10 sulla Turra. La gara di slalom gigante, con partenza in parallelo e arrivo in baita, vedrà protagoniste le categorie Sci (superbaby, baby, cuccioli, ragazzi, allievi, giovani, master) e Snowboard (maschile e femminile). Il pian della Turra sarà preso d’assalto da numerosi appassionati nell’ambito di una giornata che si svolgerà a base di musica e divertimento, in stile vintage con premi e riconoscimenti, oltre ai protagonisti nelle varie categorie di partecipazione, anche a chi utilizzerà attrezzatura e abbigliamento d’epoca.