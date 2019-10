Sabato 26 a ”Scuola di Olio & Profumo di Liguria”

Al Grand Hotel di Porto Venere si va a scuola per conoscere i segreti dell’ Olio extravergine DOP Riviera Ligure e del Basilico Genovese DOP

Appuntamento sabato 26 ottobre con ” Profumo di Liguria” e la possibilità di partecipare a laboratori di assaggio e degustazioni presso il Palmaria Restaurant.

Si comincia alle ore 18 con la “Scuola di Olio”: un laboratorio di assaggio e approfondimento sull’olio extravergine DOP Riviera Ligure condotto dal Capo Panel Marco Lucchi, titolare del Frantoio Oleario Lucchi e Guastalli di Santo Stefano Magra.

Alle 19.15 “Tutti pazzi per il Basilico Genovese DOP!”: Francesco Petacco illustrerà la crescita inarrestabile di un’altra eccellenza ligure partendo dal mito del pesto al mortaio. Con Flavio Corazza i partecipanti avranno un ottimo pesto in pochi minuti. E tutti vedranno come non sia difficile farsi il pesto a casa, al mortaio e con gli ingredienti corretti. Del resto si tratta di laboratori in cui si può imparare molto, in modo esperienziale.

Ovviamente si chiude con la cena a tema, dove i due prodotti saranno al centro del menu con le interpretazioni a sorpresa del Palmaria Restaurant ( location esclusiva che da tempo utilizza i due prodotti DOP e propone spesso momenti tematici e divulgativi sullo sviluppo dei prodotti tipici del territorio) con la collaborazione dell’azienda agricola Terenzuola.

Prenotazioni al n. 0187 790570