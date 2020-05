S. Martino, sono 62 i ricoverati Covid (ieri 63) di cui 10 in Rianimazione (ieri 11)

“Al momento sono 13 i ricoverati Covid in Malattie infettive, 10 nei tre reparti di Rianimazione più uno in sub intensiva, 28 al Padiglione 12, 4 quelli gestiti al 1° piano del Pronto soccorso, 5 al Maragliano, uno in Cardiochirurgia”

Lo hanno riferito intorno alle 15 di oggi i responsabili della direzione sanitaria del Policlinico San Martino di Genova.

S. Martino, nelle ultime 24 ore numero ricoverati Covid invariato: 63 di cui 11 in Rianimazione

Pertanto, i numeri dei pazienti Covid ricoverati nelle ultime 24 ore è in lievissimo calo di (un’unità).

“A seguito del protrarsi dell’attività manutentiva straordinaria – hanno poi aggiunto dal San Martino – la camera iperbarica resterà chiusa almeno fino al 26 maggio. Eventuali urgenze verranno indirizzate a Pisa e Milano, come da intercorsi accordi tra le direzioni sanitarie degli ospedali”.