La scorsa notte davanti alla scalinata Sonnino a Genova San Fruttuoso è nato un parapiglia per il tentativo di dipingere in rossoblu la zona che collega via Casoni a via Terralba.

IL parapiglia è culminato con un’aggressione e il furto di una bicicletta.

La segnalazione al 112 è arrivata intorno alle 2 da un genovese che risiede in zona: una mezza dozzina di giovani stavano dipingendo la scalinata in rossoblu.

Accorgendosi della sua presenza, il gruppetto è fuggito, ma il genovese, in sella alla sua bici, li ha seguiti per poi segnalarli alle Forze dell’ordine.

A questo punto, uno dei giovani si è staccato dal gruppo ed è tornato indietro colpendolo con due pugni in faccia e rubandogli la bicicletta per scappare.

Gli agenti delle Volanti sono tempestivamente intervenuti e, in piazza Giusti, hanno fermato l’aggressore ancora in bicicletta e con i vestiti sporchi di vernice.

Un altro giovane è stato bloccato poco lontano, anche lui con tracce di vernice addosso.

I poliziotti hanno anche individuato l’a vittima dell’aggressione, che ha rifiutato il trasporto in ospedale, e ai piedi della scalinata hanno trovato alcuni contenitori di vernice rossa e blu.

I due fermati sono stati identificati in un 20enne e un 24enne. Entrambi sono stati denunciati per danneggiamento. Il 24enne è finito nei guai anche per lesioni e tentato furto.